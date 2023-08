Angri, minorenni aggrediti in strada: 14enne in ospedale

Violenza su minorenni ad Angri, giorni fa, ad opera di un gruppo di adulti. L'episodio è avvenuto nei pressi di un distributore di bevande, quelli che sono aperti per tutto il giorno, in via Incoronati

Il fatto

Il gruppo avrebbe prima minacciato i ragazzini, poi strattatonato uno di loro, di appena 14 anni. Il giovane sarebbe stato scaraventato contro un muro, poi colpito con un pugno. L'episodio risale a mercoledì scorso, indagano gli agenti del comando di polizia municipale di Angri. La denuncia è stata sporta dalla famiglia del minorenne.