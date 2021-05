Precipita dal quarto piano: morto un 40enne ad Angri

La tragedia si è consumata, oggi, in una palazzina situata in località Striano. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri

Tragedia, oggi pomeriggio, ad Angri, dove un uomo di 40 anni è precipitato dalla sua abitazione, situata al quarto piano di una palazzina in località Striano.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore dove, purtroppo, è deceduto. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che non escludono l’ipotesi del suicidio.