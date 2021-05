Angri piange Luigi, bimbo di soli 8 anni: il cordoglio del sindaco

Una vera tragedia che ha sconvolto l’intera comunità che si sta stringendo intorno al dolore della famiglia. Ferraioli: "Prego i cittadini di restare uniti nel lutto e pregare per la tua anima innocente e per coloro che ti hanno perso per sempre. Riposa in Pace, Piccolo Angelo”

La città di Angri piange la scomparsa di un bambino di soli otto anni. Una vera tragedia che ha sconvolto l’intera comunità che si sta stringendo intorno al dolore della famiglia.

Il cordoglio

Addolorato anche il sindaco Cosimo Ferraioli: “Un abbraccio a te Luigi, a cui la vita a solo 8 anni ha riservato un destino crudele. Un abbraccio anche ai tuoi Genitori e tutta la tua Famiglia, forti per te e senza forze ora che non ci sei più. Prego i cittadini di restare uniti nel lutto e pregare per la tua anima innocente e per coloro che ti hanno perso per sempre. Riposa in Pace, Piccolo Angelo”.