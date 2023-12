Il piccolo "Leone" non ce l'ha fatta: è morto il gattino scuoiato vivo ad Angri

Ha lottato fine alla fine, ma purtroppo Leone, il gattino scuoiato vivo quattro giorni fa ad Angri non ce l’ha fatta. La sua storia ha sconvolto migliaia di persone, che fino a questa mattina sono state con il fiato sospeso e che ora provano un immenso dolore perché lo hanno amato fin da subito

Il dolore sui social

A comunicare la scomparsa è il Canile di Cava de’ Tirreni: “Il nostro Leone ci lasciato circondato fino alla fine da quell'amore che ha cercato in tutti i modi di combattere contro questo crimine senza precedenti.Grazie a chi ha lottato con lui, con noi e con i dottori che in questi giorni si sono alternati per le medicazioni e terapie. Tutto ciò che è stato raccolto resterà a disposizione dell' Ambulatorio Asl Veterinario di Cava de'Tirreni per tutte le altre anime che come Leone verranno recuperate sul territorio ferite.Leone caro, che la Terra ti sia lieve..con un grande dolore nel nostro cuore ti abbracciamo forte, forte, forte...ora possiamo farlo senza farti male”.