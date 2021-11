Angri piange Giuseppe Orlando, il commerciante gentiluomo amico dei più piccoli

Lutto nel mondo del commercio ad Angri dov’è scomparsa Giuseppe Orlando. Era conosciuto ed amato da tutti, non solo per la grande passione per il suo lavoro ma anche per la sua partecipazione al trio comico “Del Brunor”. Era, inoltre, molte apprezzato dai bambini per gli spettacoli che ideava con il suo “Piccolo Zoo”.

Il cordoglio

Il sindaco Cosimo Ferraioli lo definisce “senza dubbio uno dei tasselli più importanti della storia di Angri. Non solo il commercio, ma anche l’amore per i più piccoli e la città. Il suo ricordo resterà intatto per intere generazioni di Angresi. Riposi in Pace. Condoglianze a tutta la Famiglia.