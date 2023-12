Morto dopo impatto con auto, automobilista indagata per omicidio stradale

Sulla morte di un 58enne di Angri la procura di Nocera Inferiore ha iscritto una donna nel registro degli indagati. L'incidente, la scorsa settimana, si era verificato in via Dei Goti ad Angri. L'uomo viaggiava in sella a uno scooter prima di scontrarsi con un'auto, che svoltava in una direzione opposta a quella della vittima. L'accusa è di omicidio stradale.

L'incidente

L'uomo era morto sul colpo. Sul posto giunse il 118 ma ogni intervento di rianimare la vittima fu vano. I risultati dell'autopsia e le indagini sulla dinamica del sinistro chiariranno, poi, le eventuali responsabilità della donna iscritta tra gli indagati.