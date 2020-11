Guasto improvviso alla condotta idrica: disagi ad Angri e Nocera Superiore

Rubinetti a secco in due comuni della provincia di Salerno. Sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto in Piazza Materdomini, via Materdomini e in tutte le relative traverse della zona, a Nocera Superiore. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 17 di oggi.

L'altro comune

Stessa problematica anche al Parco Satriano di Angri, dove per la stessa ora si dovrebbe tornere alla normalità. Per entrambi i casi – comunica la Gori - alla riapertura del flusso idrico “potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti”.