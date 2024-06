Ucciso dopo lite nella movida, verifiche sui telefoni degli indagati

Omicidio di Mario Carotenuto, la Procura di Nocera Inferiore dispone accertamenti irripetibili sui telefoni cellulari dei due indagati, allo scopo di chiarire la dinamica di quanto accaduto nelle fasi precedenti e successive al delitto del giovane 34enne. Ieri mattina l'incarico ad un consulente, che dovrà riprodurre quanto contenuto sui dispositivi, che potrebbe risultare utili alle indagini. C'è anche un terzo telefono, che appartiene al gestore di un altro pub, non coinvolto nelle indagini ma testimone di gran parte di quanto accaduto quella notte.

L'indagine

Sono due le persone allo stato in carcere, accusate di omicidio premeditato. La vittima fu trovata senza vita in una pozza di sangue, nella notte tra sabato e domenica, tra il 15 e il 16 giugno, nei pressi dell’incrocio tra via Risi e via Da Procida. Si tratta di un imprenditore angrese di 40 anni, titolare di un noto locale della movida del centro storico, e di un suo collaboratore 30ennne di origini romene. Le indagini condotte dai carabinieri hanno consentito, allo stato, di ricostruire parte dell'accaduto. Nella serata di sabato, in due precedenti occasioni, il 34enne avrebbe disturbato i clienti e il personale di alcuni locali della movida del centro storico, provocando anche delle colluttazioni. Era armato di un paio di forbici, così come di un ulteriore oggetto contundente. La visione delle immagini estratte dalle telecamere di videosorveglianza della zona, avevano permesso, poi, di ricostruire tutte le fasi di preparazione ed esecuzione dell’omicidio consentendo di arrivare all’identificazione dei due presunti autori. Uno degli indagati, il 30enne, si era difeso in sede d'interrogatorio, smentendo ogni intento omicidiario. I carabinieri, inoltre, avevano rinvenuto e sequestrato una mazza da baseball ed una pistola, in mano ai due indagati. Il giovane fu ferito mortalmente alla gamba da un colpo di pistola, esploso dal 40enne. Le difese dei due indagati, intanto, preparano ricorso al Riesame.