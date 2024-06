Ucciso dopo lite nella movida, i due indagati restano in carcere

Restano in carcere le due persone indagate per l'omicidio di Mario Carotenuto, il 35enne di Angri trovato senza vita, tra sabato e domenica notte, nei pressi dell’incrocio tra via Risi e via Da Procida. Ieri pomeriggio la decisione del Gip, dopo gli interrogatori. Solo il 30enne romeno ha scelto di rispondere alle domande del Gip. Per l'imprenditore di Angri - ritenuto esecutore del delitto - la scelta del silenzio

Le accuse

Le indagini avevano consentito di ricostruire l’accaduto. In due precedenti occasioni, Mario avrebbe disturbato i clienti e il personale di alcuni locali della movida del centro storico, generando anche alcune colluttazioni. La visione delle immagini estratte dalle telecamere di videosorveglianza della zona avevano permesso poi di ricostruire tutte le fasi di preparazione ed esecuzione dell’omicidio, consentendo di arrivare all’identificazione dei due presunti autori. I carabinieri, inoltre, avevano rinvenuto e sequestrato una mazza da baseball ed una pistola, utilizzate per l’agguato mortale. Il romeno si è difeso, sostenendo di aver incrociato il ragazzo solo rientrando a casa, in piena notte. Aveva un bastone, temendo di incontrare il giovane, già ricercato dai carabinieri. Dopo l'esplosione del proiettile, da parte del 40enne imprenditore e suo titolare, era poi corso via.