Parcheggio confiscato alla camorra affidato ai commercianti: parla il sindaco di Angri

Ufficializzato, ad Angri, l'affidamento temporaneo ai titolari delle attività commerciali del parcheggio, confiscato alla camorra, in località Satriano. "Abbiamo raggiunto l'intesa con i titolari delle attività commerciali in località Satriano. - ha spiegato il sindaco Cosimo Ferraioli - Questi, si occuperanno in maniera temporanea dell'apertura e della chiusura del parcheggio realizzato dalla nostra Amministrazione all'interno del bene confiscato alla camorra. L'area per la sosta sarà gratuita. Il nostro obiettivo è evitare problemi di viabilità nel quartiere, garantire il regolare flusso dei veicoli, assicurare la manutenzione, la vigilanza e la buona tenuta dell'area".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In tal modo, dunque, sarà anche possibile impedire, che l'area possa essere oggetto di atti di vandalismo o diventare una discarica di rifiuti. "Il parcheggio sarà accessibile tutti i giorni dalle 20 alle 24", ha concluso Ferraioli.