Angri piange la scomparsa del maestro Gianni Del Sorbo: il cordoglio del sindaco

Dolore ad Angri per l’improvvisa scomparsa del Maestro Giovanni (detto Gianni) Del Sorbo, 48 anni. L’uomo combatteva da tempo contro una brutta malattia. Lascia la moglie e una figlia. Era molto conosciuto in città poiché insegnava alla scuola media “Galvani”.

Il cordoglio

“Sempre affidabile, cordiale e sorridente. Una persona per bene”. Centinaia i messaggi di cordoglio alla famiglia vengono pubblicati in queste ore sui social per ricordare il maestro Gianni. La vicinanza del sindaco Cosimo Ferraioli: “Riposa in pace Maestro, l’intera città di Angri ti saluta e ti ricorda come un uomo perbene, accanto al prossimo e ben voluto, un uomo che nella vita ha sempre fatto dell’amore e della musica le sue armi migliori. Buon viaggio Gianni, che la terra ti sia lieve”.