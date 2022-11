Rapinò corriere del furgoncino, pregiudicato condannato in via definitiva

Rapinò corriere, portandogli via il furgoncino con dentro la merce da consegnare. E' stato condannato in via definitiva, a 2 anni e 4 mesi, un 40enne napoletano, già con precedenti specifici, che nel 2020 - tra Pagani e Angri - riuscì a portar via il mezzo di circolazione sul quale lavorava un dipendente delle poste.

Il ricorso

Il ricorso della difesa è stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione, che ha confermato di fatto i precedenti giudizi nei riguardi dell'imputato. L'uomo fu denunciato a piede libero, dopo essere stato identificato dai carabinieri a seguito della denuncia della vittima.