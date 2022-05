Angri, condannati per una rapina solo ideata: le condanne sono definitive

Condanne definitive per quattro persone dell'Agro, con le accuse di tentata rapina e ricettazione. La Cassazione ha blindato le condanne, dichiarando inammissibili i ricorsi degli imputati, che avevano contestato l'assenza di rilevanza penale, dato che il colpo non fu mai consumato. Il piano era pronto in ogni dettaglio - secondo le accuse - i componenti avevano anche iniziato ad attuarlo e l'azione aveva significative possibilità di conseguire l'obiettivo, non realizzato solo grazie alle forze dell'ordine. La vittima era un tabaccaio di Angri. Doveva esserlo, almeno.

Il colpo

Il blitz delle forze dell'ordine fu coordinato dalla Procura di Nocera Inferiore. Il gruppo era stato riconosciuto colpevole in primo grado, poi in appello con condanne leggermente modificate. Attraverso intercettazioni e pedinamenti, i carabinieri erano riusciti a ricostruire tutta l'azione preparatoria finalizzata al colpo, con tanto di veicolo rubato a Vietri sul Mare. La vittima era stata seguita per diversi giorni, mentre i componenti della banda si erano coperti testa e volto con abiti pesanti. Un particolare che destò attenzione negli inquirenti, in ragione del periodo estivo.