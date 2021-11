Allarme sicurezza ad Angri, indagini su rapine in due farmacie

La Procura di Nocera Inferiore indaga su due colpi molto simili commessi in due farmacie di Angri, in via dei Goti. I ladri hanno consumato due rapine intimando ai dipendenti di consgnare l'incasso per poi dileguarsi

Le indagini

Sui due episodi indagano i carabinieri della stazione di Angri. Non è escluso che possa trattarsi di criminali provenienti dall'area vesuviana, vista anche l'apertura di svincoli che conduce nella provincia napoletana con grande facilità. Specie per chi deve fuggire. Sui furti commessi nei giorni e settimane scorse, il sindaco Cosimo Ferraioli ha chiesto al Prefetto di Salerno un comitato per la pubblica sicurezza, al fine di ottenere un maggiore controllo del territorio. Il deputato di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, invece, aveva annunciato di presentare un'interrogazione parlamentare sull'allarme sicurezza percepito ad Angri da un pò.