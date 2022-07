Rider morto in un incidente mentre faceva consegne, indagato giovane per omicidio stradale

C'è un indagato per la morte di Giuseppe Cannavacciuolo, 47enne di Sant'Antonio Abate, deceduto venerdì sera a seguito di un incidente stradale. Si tratta del ragazzo che guidava l'auto con a bordo altri due amici, che impattò con lo scooter della vittima. Quest'ultimo, stava effettuando delle consegne a domicilio, in via dei Goti.

L'indagine

L'uomo era in sella del suo scooter, quando, per cause da accertare, era caduto sull'asfalto dopo l'impatto: troppo gravi le ferite riportate. Vani i tentativi di salvargli la vita. Il giovane è indagato per omicidio stradale. Andrà ricostruita la dinamica del sinistro, prima di concludere l'indagine

La nota di Filt e Nidil Cgil Salerno