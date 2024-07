Stanati a depositare rifiuti fuori orario, la scoperta dalle telecamere

Maggiori controlli in ambito di deposito rifiuti ad Angri, per il rispetto della raccolta differenziata. Le telecamere di videosorveglianza riprendono incivili che, di giorno e di notte, depositano rifiuti e altro per strada, incuranti di leggi e regolamento. Lo ha comunicato il sindaco Cosimo Ferraioli

La denuncia

"Con l’entrata in vigore del nuovo calendario della raccolta differenziata, si stanno potenziando anche i controlli nelle aree più sensibili della città, sempre più di frequente teatro dell’inciviltà delle persone. In queste immagini, registrate volutamente in bassa risoluzione affinché potessero essere pubblicate senza violare la privacy, è possibile constatare che gli incivili di turno operano sia di giorno che di notte, dalle macchine e addirittura dai motorini, ignorando completamente di essere ripresi dalle telecamere poste nelle vicinanze. Per contrastare questo fenomeno, infatti, i punti di raccolta di indumenti e vetro sono stati spostati per essere ben monitorati. La collaborazione di tutti è essenziale: segnalate qualsiasi comportamento scorretto alle autorità competenti e sensibilizzate amici e vicini sull’importanza di mantenere pulite le nostre strade. Vi ricordo che le sanzioni per chi non rispetta le normative in materia di rifiuti sono state inasprite, con multe salate per i trasgressori. È fondamentale che ogni Angrese faccia la sua parte, rispettando le nuove disposizioni e utilizzando correttamente i contenitori per la raccolta differenziata"