Incendio ex scatolificio di Angri, l'Arpac: "Assenza di diossine e furani"

Il Laboratorio Diossine dell’UOC Siti Contaminati e Bonifiche della direzione tecnica dell’Arpac Campania ha emesso il rapporto di prova relativo al primo ciclo di campionamento dell’11 -12 aprile 2024 per l’accertamento dell’eventuale presenza di diossine e furani in aria ambiente, a seguito dell’incendio avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì in un ex scatolificio ad Angri.

Le analisi dell'aria

L’esito – fa sapere il sindaco Cosimo Ferraioli - evidenzia “diossine e furani in concentrazioni inferiori al limite di rilevabilità della metodica adottata (assenza diossine e furani). Gli accertamenti proseguono e i prossimi risultati verranno diffusi non appena disponibili”.