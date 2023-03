Angri, Verdoliva dopo le minacce: "Sono profondamente scosso, statemi vicino"

Dopo la minaccia ricevuta, via citofono da uno sconosciuto, che ha fatto scattare le indagini dei carabinieri e anche una catena di messaggi di solidarietà nei suoi confronti, il giornalista di Angri Luciano Verdoliva racconta sui social come sta vivendo questa situazione e ringrazia quanti gli stanno testimoniando la loro vicinanza in questo momento.

Il post di Verdoliva:

“Cari. Sono profondamente scosso e rammaricato per l’intimidazione ricevuta, che per me resta senza fondamento apparente e che denota un clima circostante pesante forse legato anche strettamente alla mia attività giornalistica e al mio costante impegno civile. Premetto che da qualche anno ho ridotto fortemente la mia attività giornalistica pur restando laterale nel progetto editoriale di Agro24, dell’editore Francesco Pepe, con altre mansioni e credo che un gesto intimidatorio di tale pesantezza, così violento e gratuito nei miei confronti sia, però, segno di un malessere diffuso e incontrollato. Subire minacce così forti e violente davanti all’uscio della propria casa desta in me una terrificante preoccupazione. Non abbiamo futuro con la cultura della sopraffazione e della violenza. Confido che possa, quanto meno, essere fatta luce su questo inspiegabile episodio che mi ha visto al centro di un inquietante scenario del quale sono alieno non capendo effettivamente le dinamiche che abbiano innescato una tale violenta e gratuita reazione nei miei confronti. Ringrazio sindaci, amministratori, imprenditori, colleghi, testate giornalistiche, amici ma anche gente comune per la manifestata vicinanza in questo particolare momento. Un pensiero anche a chi non si è fatto sentire. Ora è tempo di fare un giusto silenzio. Sul futuro immediato rifletterò, per il momento mi concedo un periodo di necessario riposo e valuterò se possano sussistere ancora solidi presupposti per continuare questa “missione”. Vi lascio, quindi, per qualche tempo. Vi voglio bene e statemi sempre vicini".