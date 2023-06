Raid nell'ufficio del consigliere senza rubare nulla: la denuncia

Messo a soqquadro l'ufficio del consigliere comunale di Angri, Alberto Milo. Nessun furto ma solo tanto disordine all'interno, dove sono stati lasciati in un cassetto anche 150 euro in contanti. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine.

Il messaggio

"Carissimi amici - ha scritto Milo attraverso Facebook - la mia Domenica inizia con una bruttissima sorpresa: trovo l’entrata della mia attività forzata, il mio ufficio completamente a soqquadro, documenti sparsi ovunque, tutto sottosopra, tanta agitazione per non portare via niente, assolutamente niente! Un ladro, quando viola una proprietà privata, non va mai via a mani vuote, allora perchè? La mia non è un’attività che incassa soldi in contanti, non se ne possono trovare. Per un puro caso avevo lasciato 150 euro nella cassettiera della scrivania, sarebbero serviti ad un mio dipendente per una commissione per conto dell'azienda, un ladro li avrebbe certamente presi, nel mio caso li hanno lasciati dove li hanno trovati. Ovviamente ho denunciato l’accaduto alle autorità ed espresso tutti i miei dubbi. Normalmente non avrei pubblicato nulla, ma ho voluto condividere con voi l'accaduto perché non trovo il senso, spero vivamente che non sia collegato al ruolo che ricopro"