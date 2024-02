Cantiere sequestrato ad Angri, si ragiona sulla sospensione del pagamento della sosta

Sosta sospesa ad Angri, fino a quando non saranno ripresi i lavori presso il cantiere di Corso Italia. E' la proposta della ditta interessata dal sequestro ottenuto dalla Procura di Nocera Inferiore, settimane fa, riguardo il cantiere dell'ex primo circolo didattico, che ha comportato anche la chiusura delle due strade. Ad annunciarlo è il sindaco Cosimo Ferraioli, con un messaggio sui social

Il messaggio

Abbiamo ricevuto una nota dall'amministratore con la quale lo stesso, tra l’altro, si dichiara disponibile a sospendere il pagamento della sosta fino a quando non saranno ripresi i lavori presso il cantiere di Corso Italia, al momento oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. L'Amministrazione sta valutando diverse soluzioni, tra le quali la possibilità di proseguire la gestione per dare continuità al servizio ed evitare il disordine che si genera quando il servizio è sospeso, ma con gli incassi, al netto dei costi del personale, da trasferire direttamente al Comune di Angri, da utilizzare per attività sociali e culturali. Seguiranno aggiornamenti"

Il sequestro

Il sequestro è figlio della omessa realizzazione di idonee strutture di contenimento del terreno circostante l'area di scavo.

A causa di tale mancanza, si erano verificati due cedimenti: il primo lo scorso mese di dicembre (per la parte del fronte di terreno sulla platea per il posizionamento delle fondazioni) e il secondo il 28 gennaio, quando era crollata la parte sud-ovest dello scavo, all'altezza dell'intersezione tra Corso Italia e via Cervinia, compromettendo anche il cordone per la regimentazione delle acque di piattaforma.