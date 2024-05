Beccato con 43 grammi di cocaina, condannato ad un anno

E' stato condannato ad 1 anno un 58enne di Angri, arrestato a febbraio scorso, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo per contrastare lo spaccio e il consumo di droghe, i carabinieri avevano sequestrato circa 43 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, nell'abitazione dell'uomo. Al 58enne furono applicati i domiciliari poi l'obbligo di dimora, revocato dal tribunale dopo la sentenza.