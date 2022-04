Angri, raccolta firme per lo stadio Novi: "Rimontaggio della curva"

Una petizione per chiedere il rimontaggio della curva allo stadio Novi. Già 300 le firme raccolte, giorni fa è stata protocollata la nota al comune indirizzata al sindaco, Cosimo Ferraioli. Sono i tifosi grigiorossi ed cittadini ad avanzare la richiesta per il ripristino del settore nella zona nord dello stadio con l’installazione della curva, la struttura in ferro che è già nella disponibilità dell’ente.

“La richiesta sottoscritta per poter riavere il settore curva già presente prima della ristrutturazione dello stadio.– si legge nella nota inviata al sindaco – Una struttura in piccola parte già montata con funzione di settore ospiti di ridotta capienza. La necessità di avere uno spazio aperto al pubblico alternativo all’attuale tribuna in considerazione del fatto che la nostra Us Angri si appresta a vincere il campionato di Eccellenza per ritornare in serie D. L’adeguamento della struttura con un settore curva, permetterebbe alla società di poter organizzare al meglio il nuovo campionato con spazi dedicati per le tifoserie locali e ospiti, in attesa delle future riqualificazioni che sembrano prevedere la realizzazione di nuovo settore distinti, coperto, moderno e funzionale.