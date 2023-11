Tribune allo stadio, pubblicato avviso per l'appalto

Realizzazione tribuna ospite e tribuna per la tifoseria locale dello stadio Novi di Angri: è stato pubblicato l'avviso per l’affidamento di appalto di progettazione ed esecuzione lavori all’interno del campo sportivo Pasquale Novi.

I dettagli

L'appalto integrato per la progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di una tribuna ospite e una tribuna per la tifoseria locale, nel campo sportivo Novi. La stazione appaltante intende procedere ad un'indagine di mercato finalizzata alla ricerca di operatori economici a cui affidare le attività in oggetto. L'appalto prevede le seguenti attività: progettazione dell’intervento per un importo di euro 15.015,79; esecuzione dei lavori pari a 456.347,49 euro. Il corrispettivo stimato dell'affidamento è pari a €471.363,28 al netto di Iva.

L’istanza di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione, dovrà pervenire al Protocollo del Comune di Angri entro e non oltre le ore 12:00 del 30 Novembre 2023, a mezzo PEC all’indirizzo comune.angri@legalmail.it