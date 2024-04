Schiaffi e insulti alla fidanzata, picchiata anche per i vestiti che indossava

Aggressioni, minacce, schiaffi, comportamenti violenti durati per tutto il tempo della loro relazione. Prima che lei decidesse di dire basta e denunciarlo. Un ragazzo di Angri è sotto processo per stalking aggravato. Dalle indagini condotte dai carabinieri, il ragazzo avrebbe molestato e picchiato più volte la sua fidanzata, all'epoca, coetanea, per motivi di gelosia. I fatti risalgono al 2021.

Le accuse

Dalla denuncia della giovane, quest'ultima sarebbe stata mortificata e picchiata per motivi folli e ingiustificati: dalla convinzione che avesse guardato un altro ragazzo per strada fino al tipo di vestiti che indossava, quando andava a lavoro. In un'occasione, l'imputato arrivò persino a bloccarla in auto, riuscendo a tagliarle parte dei capelli, perchè doveva "assomigliare ad un uomo". Dopo la denuncia, la procura ottenne il processo per il 21enne, ora al dibattimento con l'accusa di atti persecutori.