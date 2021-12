Minacce e regole da rispettare, giovane indagato per stalking contro la ex

Minacce alla fidanzatina, minorenne, di non frequentare più la scuola, amiche, nè di uscire con loro. Ma anche rinunciare alla palestra, a vestirsi in maniera opportuna, pena violenze fisiche di ogni genere. Un ragazzo del napoletano rischia il processo per stalking

Le accuse

Per circa due anni, il ragazzo avrebbe maltrattato ma anche imposto alla sua fidanzata, di 16 anni, di rispettare una serie di obblighi che avrebbero ben presto deteriorato il loro rapporto. Tanta era la gelosia del ragazzo, al punto da controllare ogni volta il telefono della vittima, di picchiarla quando la stessa esprimeva desiderio di troncare la relazione. Ma anche di proibirle le cose più normali, come uscire con le amiche, divertirsi, praticare sport e andare in spiaggia, al massimo coperta. I fatti vengono collocati tra Angri e Pompei