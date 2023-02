Angri, tavolo sulla sicurezza al Comune: "Sfoghi sui social ma poche denunce"

Tavolo per la sicurezza ad Angri, ieri mattina, con il sindaco Cosimo Ferraioli e il Colonnello Rosario Di Gangi, del reparto territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore, insieme al maresciallo del comando di Angri Anselmo Comunale, il comandante della Polizia Locale Anna Galasso e il Consigliere Comunale Appuntato Scelto Salvatore Mercurio.

L'incontro

La riunione si è tenuta dopo gli episodi degli ultimi mesi. "Gli episodi incresciosi degli ultimi mesi - dice il sindaco - ci impongono un maggiore controllo del territorio e un dialogo continuo come quello di stamattina, poiché, nonostante sia già considerevolmente aumentata la presenza delle forze dell’ordine in città nelle ultime settimane, diventa sempre più difficile opporsi a questa ondata di criminalità che investe tutto l’Agro. Dall’incontro è emerso che, tra le difficoltà riscontrate nella lotta a questi criminali di solito organizzati in bande, c’è l’impossibilità di indagare in toto su tutti gli atti criminosi commessi negli ultimi mesi, in quanto sono ancora tante le persone che rinunciano a denunciare i fatti"

Ad Angri, infatti, le denunce presentate ai carabinieri sono poche rispetto al numero effettivo di danni e furti subiti. Spesso i cittadini si sfogano sui social, non facendo poi visita ai carabinieri per sporgere denuncia.

"Questo atteggiamento non solo va a svantaggio del lavoro investigativo delle forze dell’ordine, che avranno sempre meno cognizione del modus operandi di questi criminali, ma lede i cittadini e la città stessa che, statisticamente parlando, risulta avere meno episodi di criminalità “riconosciuti” rispetto a quelli effettivi. Per questo, oltre ad aver richiesto ai presenti maggiori controlli e attenzione ove possibile, per la tutela e sicurezza di tutti, voglio rivolgere un appello ai cittadini: denunciate sempre! Denunciate ogni episodio criminoso, di qualsiasi natura, senza remore e senza timore, ed evitando, nel caso dei furti di auto, di cedere a possibili ricatti di natura estorsiva. Denunciare non risolve il problema istantaneamente, ma aiuta le forze dell’ordine nell’intento di debellare i furti con maggiore incisività e per un lasso di tempo maggiore. Più denunce, più riscontri" conclude Ferraioli