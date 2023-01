Finti operatori delle Poste, chiesti Pin e numeri di conto: segnalate diverse truffe

Finti operatori di poste italiane tentano truffa telefonica, chiesti numeri Pin e coordinate di conti correnti. E' la segnalazione/denuncia che arriva dal comune di Angri (ma è facile immaginare che il fenomeno sia in espansione), dove diverse persone sono state contattate da finti operatori, che in realtà si muovono per svuotare del tutto carte e conti correnti. "Invito tutti coloro che ricevono chiamate - scrive un utente - o sms a non rispondere. Sono truffe. In ogni caso, contattare la polizia postale". Le richieste sono azzardate, pare, ma qualcuno pare ci sia cascato. "Chiedono estremi di carte prepagate e carte libretto, poi svuotano tutto"

La testimonianza

Una donna condivide, invece, la sua esperienza: "É successo ieri, mi hanno chiamata e conoscevano tutti i miei dati, avevo una carta in scadenza e lo sapevano, mi hanno inviato tramite sms da poste info un link dove mi chiedevano il Pin della vecchia carta. Per fortuna non ho inserito nulla ma vi assicuro che non é stato semplice non farsi convincere". La donna spiega di aver denunciato il tutto alla polizia postale, fornendo poi il numero telefonico dal quale era stata contattata. Dal contenuto di un messaggio che pure le era arrivato, veniva comunicato "Ecco il suo nuovo Pin". Un altro cittadino racconta, invece, di un furto di un lotto di carte che vengono inviate per posta. Da lì viene chiesto di chiamare un numero verde per l'attivazione. A quel punto l'operatore chiede password e Pin, in modo da poter entrare all'interno dei propri conti correnti.