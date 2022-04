Usa falsa identità per vendere finti preziosi, nei guai 70enne napoletano

Una falsa identità per vendere una collana in oro. Anch'essa falsa. Ora è finito a processo per truffa, possesso di documenti falsi, uso di contrassegni, introduzione e commercio di segni falsi un napoletano di 70 anni. Il fatto sarebbe accaduto ad Angri, circa un anno fa.

La storia

Secondo la denuncia della vittima, l'imputato avrebbe utilizzato una carta d'identità falsa, per poi vendere una collana e un paio di orecchini in oro riportanti punzonature con la sigla 750 indicata, marchio di fabbrica. La vittima, di Nocera Inferiore, fu così ingannata, pagando 750 euro in contanti. Ora il processo, dopo citazione diretta a giudizio della Procura.