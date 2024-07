Vandalizzato il cantiere delle giostrine ad Angri: l'ira del sindaco

Vandali in azione ad Angri, dove, negli ultimi giorni, è stato preso di mira il cantiere dei lavori di manutenzione e miglioramento dell’area delle giostrine per i più piccoli della villa comunale. A denunciarlo, sul suo profilo Facebook, è il sindaco Cosimo Ferraioli: “Vi avevamo chiesto un po’ di pazienza e di aspettare che la manutenzione fosse conclusa. E invece no, qualcuno ha pensato bene di togliere i nastri che delimitavano l’area di intervento e di spostare le transenne, a discapito del lavoro fatto finora, come si vede dalle foto”.

Lo sfogo del sindaco

La ditta che se ne stava occupando è stata già informata e in settimana rimedierà ai danni “ma – è lo sfogo del primo cittadino - lasciatemi dire una cosa: è davvero scoraggiante vedere come il rispetto per il lavoro altrui venga così facilmente messo da parte. Le misure di sicurezza e delimitazione non sono lì per caso: servono a garantire la qualità e la sicurezza del lavoro che si sta svolgendo per tutti. Ogni interferenza non autorizzata non fa che ritardare i tempi di completamento e aggiungere costi imprevisti, che ricadono inevitabilmente sulla collettività. Capisco che la curiosità e l’impazienza possano prendere il sopravvento, ma vi chiedo di riflettere sulle conseguenze delle vostre azioni. Ogni volta che ignorate le segnalazioni ostacolate anche il progresso dei lavori. Non è difficile, basta un po’ di volontà e di educazione".