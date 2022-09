Angri, 500mila euro per la sistemazione di via Orta Longa

Al via i lavori di manutenzione straordinaria sulla Sp 185, la cosiddetta "Orta Longa", nel territorio comunale di Angri. L'importo dell'intervento, che sarà effettuato dalla Provincia, è pari a 486mila euro.

L'intervento

A chiarire la natura dei lavori il presidente della Provincia, Michele Strianese: “L’intervento - dichiara – viene consegnato in queste ore e consiste nella sistemazione e messa in sicurezza del tratto della SP 185 che va dall’uscita della SS 268 alla SS 18. Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità".