Biliardo al lutto: addio ad Aniello Orilia, campione salernitano

Dolore a Salerno, Aniello Orilia campione nazionale di Biliardo: conosciuto e stimato da chiunque lo conoscesse, Orilia ha segnato la storia della disciplina nella nostra città.

Il cordoglio

Ad esprimere cordoglio, anche Carlo Cifalà pluricampione del mondo: “Oggi il Biliardo ha perso un indimenticabile esempio di sportività – ha detto – avevamo gli stessi pensieri e lo stesso linguaggio, tutte le volte che ci incontravamo quando scendevo in Campania. Il mio pensiero più affettuoso per la persona che eri, e sono sicuro che sei in un posto giusto come eri tu. Il mio sincero cordoglio alla famiglia". Tutti stretti attorno alla famiglia.