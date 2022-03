Per la parità di genere di ogni specie: Salerno animal climate save sul lungomare di Salerno

Hanno manifestato stamattina sul lungomare, all'altezza di Santa Teresa, i volontari di Salerno animal climate save. Gli animalisti hanno invitato a riflettere su come si possa raggiungere veramente la parità di genere.

I motivi della protesta

"Noi di Salerno Animal Save siamo a fianco di tutti gli individui più discriminati, umani e non, per questo ribadiamo che tutte le lotte sono importanti e interconnesse, e che non ci può essere una liberazione totale dalle discriminazioni e dalle violenze se qualcun? ancora ne è vittima, solamente perché il nostro sistema e la nostra società ci fanno credere che siano accettabili. - hanno spiegato i volontari - Perciò in questa lotta per i diritti civili e contro la discriminazione di genere ci sono anche le femmine delle altre specie, le più abusate e dimenticate, individui senzienti che non vogliono ricevere soprusi continui sul proprio corpo, solo perché di sesso femminile, e che a loro modo lottano e si ribellano, cercando di resistere. Ricordiamoci anche delle loro lotte, della loro resistenza. Fermiamo l'abuso sui loro corpi, rispettiamole! Convertiamo questo attuale sistema specista che si basa sullo sfruttamento animale in una realtà etica e sostenibile che si basa sul vegetale", hanno concluso.

Foto di Antonio Capuano