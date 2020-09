Pontecagnano, sanzionato "l'angelo dei cagnolini": la denuncia degli animalisti

E' stata sanzionata con l'ordine di demolizione del rifugio entro novanta giorni e migliaia di euro di multa, una animalista che ha dedicato la sua vita al salvataggio degli amici di zampa. La vicenda riguarda l'azione del Comune di Pontecagnano Faiano ed il relativo Distretto dell'ASL Veterinaria, nei confronti di una volontaria che da decenni si occupa di arginare l'allarmante fenomeno del randagismo in molte zone della provincia, soprattutto nei Comuni dei Picentini.

Bisogna premettere che, pur avendo il Comune di Pontecagnano una convenzione con un canile nel salernitano, da molto tempo non vengono più effettuati i trasferimenti dei cani vaganti ritrovati sul territorio, in quanto la suddetta struttura è ormai satura. Quanto alle sterilizzazioni, per una serie di motivi sempre diversi, presso l'ambulatorio ASL Distretto di Pontecagnano Faiano, le sterilizzazioni di cani liberi e gatti di colonie feline sono ferme a prima dell'emergenza Covid-19 dello scorso marzo. Dunque, se un cittadino si imbatte in un nuovo abbandono e lo segnala, l'unico atto ufficiale della Polizia Municipale e dei veterinari della Locale Azienda Sanitaria, è verificarne la presenza del microchip e lasciarlo poi sul posto del ritrovamento, abbandonato al proprio destino. Contestualmente, decine di esposti, sia da parte di volontari che di cittadini, in merito a maltrattamenti di animali e mancate microchippature di cani padronali che nascono da cucciolate casalinghe, non vengono nemmeno prese in considerazione. Eppure, nei confronti di volontari che da sempre si occupano dei randagi del territorio, prelevandoli a proprie spese e salvandoli da una vita di stenti, sterilizzandoli, cercando loro adozione, compiendo dunque un'opera non solo estremamente meritoria per gli animali senza gravare sui conti pubblici, ma anzi facendo risparmiare alle casse del Comune di Pontecagnano - e, dunque, di tutti i contribuenti - decine di migliaia di euro in quanto il ricovero nei canili ha un costo notevole, i suddetti rappresentanti delle Istituzioni si sono mostrati invece particolarmente "solerti".

Chiunque abbia avuto a che fare con il mondo del volontariato animalista salernitano, non può non conoscere la signora Teresa Zagaria, da tutti conosciuta come Stella, che da anni va avanti grazie alle proprie forze, a quelle dei volontari che la affiancano e alle sporadiche donazioni di cittadini sensibili. Stella è ormai un punto di riferimento quando le persone del posto recuperano gatti e cani randagi o feriti, devono sterilizzarli o non hanno la possibilità di acquistare cibo e antiparassitari per i propri animali, sostituendosi suo malgrado ai rappresentanti degli organi preposti al controllo del randagismo. Di contro, da questi ultimi non le è mai arrivato invece alcun tipo di aiuto (che fosse sotto forma di crocchette, medicinali, antiparassitari, ecc.), ma fino a questo momento non era mai stata nemmeno così apertamente osteggiata.

La pagina Facebook che gestisce, denominata "Il Recinto degli Invisibili", testimonia l'incessante attività che Stella svolge nel suo omonimo piccolo rifugio nella litoranea di Pontecagnano, zona tra l'altro periferica ed in cui il suo ricovero rappresenta un'oasi felice nel generale degrado circostante. Nel "Recinto degli Invisibili", in tutti questi anni, sono stati ospitati e fatti adottare centinaia di cani e si è provveduto a degenze post operatorie di altrettante centinaia di cagnoline. I cani che ora ci vivono stabilmente sono tutti sterilizzati, vaccinati, microchippati, di taglia grande e quasi tutti dal manto nero (il colore meno richiesto nelle adozioni), insieme ad altri particolarmente fobici, a cui i volontari non sono riusciti a trovare casa, assorbiti dalle continue emergenze sul territorio che, per uno scaricabarile continuo da parte di chi sarebbe pagato per occuparsene, puntualmente tocca a loro risolvere.