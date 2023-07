Costretta a vivere in un rimorchio con 15 gatti e 2 cani a Salerno, l'amica: "Aiutatela a trovare una casa"

E’ stata costretta a lasciare, dopo sette anni, l’abitazione di via Irno dove viveva in affitto per via di una serie di vicessitudini riguardanti il suo proprietario di casa e l’amministrazione comunale. Adesso una volontaria animalista di Salerno (che preferisce rimanere anonima) è finita in mezzo ad una strada con i suoi 17 animali, tra cui 15 gatti e 2 cani (uno con tre zampe e un altro pastore tedesco che le è stato affidato da poco).

L'appello

Fino ad oggi, però, non è riuscita a trovare un posto dove andare a vivere insieme ai suoi animali. “Questa mia amica sta vivendo una situazione davvero drammatica. Cerca una casa o un garage – è l’appello dell’animalista Ilaria Daddi tramite Salernotoday – dover poter stare con gatti e cani in tranquillità, pagando nel caso ovviamente l’affitto”. Ora si trovano in un rimorchio in una zona periferica del capoluogo: “Vivono senz’acqua e senza corrente. Con questo caldo eccessivo - dichiara Ilaria - mi chiama in continuazione perché gli animali stanno male e rischiano di morire. Mi auguro che qualcuno la aiuti”. L'auspicio è che una risposta arrivi quanto prima.