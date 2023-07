"Giustizia per Johnny": gli animalisti incontrano il Prefetto e il Questore

Presidio degli animalisti dinanzi alla Prefettura, mercoledì, per chiedere giustizia per Johnny, il cagnolino salvato dalle mani di un uomo che, sulla spiaggia di Torrione, ha tentato più volte di farlo annegare, sotto agli occhi dei bagnanti. Non fosse stato per l'intervento degli animalisti giunti sul posto, a quest'ora, l'amico di zampa sarebbe morto. Presenti in piazza Amendola, tra gli altri, la Lega del Cane Salerno con Antonella Centanni e la Leal Odv- Lega antivivisezionista con la presidente provinciale Debora Greco che, insieme allo stesso Johnny, dunque, hanno inteso manifestare il loro dissenso per il ritardo nei soccorsi allertati il giorno del dramma sfiorato, quando, secondo il racconto degli attivisti, le forze dell'ordine non risposero repentinamente alla richiesta di aiuto per risparmiare la vita al cagnolino.

Così, ieri, il Prefetto e il Questore hanno ricevuto una delegazione di animalisti, composta da Alfredo Riccio, l'avvocato Anna Vicinanza, Ilaria Daddi ed Enrico Rizzi. "Abbiamo avuto modo innanzitutto di chiarire anche personalmente che non c'è mai stato alcun problema con il Comando Provinciale dei Carabinieri e ci siamo soffermati su quanto accaduto durante il rimpallo di telefonate tra il 112 e la Polizia Municipale. - ha spiegato Alfredo Riccio - Il Prefetto ha dimostrato una grande sensibilità verso la problematica del maltrattamento animale e si è riservato di mettere in campo alcune iniziative".

Il Prefetto ha anche rassicurato i suoi interlocutori, ricordando loro che non esistono reati di serie A e serie B e confermando, così, la sua grande attenzione sui temi della legalità e sull'applicazione delle leggi.