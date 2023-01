Vive in auto con le sue cagnoline: appello per aiutare la signora Anna

Anna e le sue 5 cagnoline vivono in auto, ad Eboli, in attesa di ricevere accoglienza e risposte concrete dalle istituzioni. Ad accendere i riflettori sulla vicenda che negli ultimi giorni sta interessando i social, è stata l'animalista Nunzia Triggiano, volontaria dell’associazione animalista CasaHope. "Abbiamo bisogno dell’aiuto di chiunque. Di singoli cittadini, di parrocchie, di istituzioni. Le temperature rigide e le piogge abbondanti stanno peggiorando la situazione. Non possiamo lasciare questa donna in auto, c’è bisogno dell’aiuto di tutti", ha osservato l'animalista.

Dopo gli appelli, Montecorvino Pugliano, comune di residenza della signora Anna, provvederà a pagarle una stanza per 3 notti. "Abbiamo preso in affidamento 3 delle cagnoline, le altre 2 purtroppo ingestibili e morsicatrici non possiamo fare molto- continua la Triggiano - Nel frattempo, chi volesse donare vestiti, pigiami ed intimo, può contattarmi su whatsapp 379 190 8474 per maggiori informazioni".