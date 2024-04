"Ti volevo bene come a un figlio": il dolore di papà Ettore nelle parole rivolte all'assassino di Anna

"Mi hai tolto la cosa più importante, ti volevo bene come a un figlio": queste le parole rivolte sia durante il suo esame, sia uscendo dall'aula da Ettore Borsa, papà di Anna, vittima di femminicidio. Nel corso dell’udienza di giovedì, il padre di Anna, difeso dall'avvocato Rosanna Carpentieri, si è rivolto ad Alfredo Erra, l’uomo che nel 2022 ha freddato la 30enne, sua ex, con un colpo di pistola alla testa, nel salone di bellezza di Pontecagnano Faiano dove la vittima lavorava. Ettore, operatore ecologico di Salerno Pulita, ha dato sfogo al suo dolore rivolgendosi all'assassino di sua figlia. "Anna non ci ha mai detto niente", ha ripetuto piangendo davanti al presidente Vincenzo Ferrara e agli altri giudici della Corte d’assise. La prossima udienza è prevista il 30 maggio, quando sarà ascoltata la madre della vittima, assistita dall'avvocato Ivan Nigro.