Annalisa Napoli nuovo presidente nazionale dell'Associazione Giovani Medici

Annalisa Napoli è stata eletta Presidente Nazionale dell'Associazione Italiana Giovani Medici. L'elezione è avvenuta nel corso del Congresso svoltosi lunedì 4 luglio. La neo presidente è medico in formazione specialistica in Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” e Segretario Nazionale uscente dell’Associazione, e raccoglie il testimone da Federica Orlando.

Le parole di Annalisa Napoli

“Quattro anni fa partecipavo al mio primo Congresso Nazionale – esordisce la neo presidente – dopo aver iniziato a seguire attivamente le dinamiche locali della sede di Salerno che mi ha visto nascere e crescere dal punto di vista associativo, sotto la guida di alcuni dei senior con i quali ho continuato a condividere il percorso sul versante sia regionale che nazionale. Da allora tante le sfide affrontate e superate, costantemente ispirati dai valori che hanno contraddistinto la nostra Associazione nella sua storia pluridecennale: la relazione diretta e capillare con i colleghi su tutto il territorio nazionale, la costanza nel farsi carico delle necessità dei giovani medici e nel provare a dar loro voce nell’attività di rappresentanza che abbiamo il privilegio di esercitare a tutti i livelli: locale, regionale, nazionale ed istituzionale.” “Da allora, tanti i cambiamenti nella classe medica – aggiunge – quale conseguenza di un’emergenza che ci ha investito in ogni sfera del nostro percorso professionale. A noi, come giovani medici e come associazione di categoria, l’arduo compito di continuare a rappresentare i colleghi, raccogliendone le istanze ed analizzandole alla luce di una realtà – professionale e politica – in rapida evoluzione, ispirati dalla vision che il Sigm incarna da oltre dieci anni. Perché chi indossa questa “maglia” è così: lavora costantemente e silenziosamente per i colleghi, anteponendo il bene della categoria agli interessi di parte, con l’obiettivo di portare avanti un reale rinnovamento della formazione medica.”

Il direttivo provinciale

A lei i complimenti del direttivo della Sede Provinciale di Salerno che annovera tra i membri il Past President ed attuale Vice Presidente Giulio Salerno, e gli attuali Amministratore e Segretario, rispettivamente Mario Passaro e Carmine Izzo. “Congratulazioni ad Annalisa Napoli, che nel corso degli anni ha dato forma e linfa alla nostra Associazione – dichiara Michele Bellino, Presidente della sede di Salerno.