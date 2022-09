Battipaglia, Annamaria Leone nuova delegata ai rapporti con le scuole

La sindaca di Battipaglia ha assegnato all'ex dirigente scolastica Annamaria Leone la delega ai rapporti fra ente ed istituzioni scolastiche. L'incarico, a titolo gratuito, è stato conferito questa mattina. Classe 1957, Annamaria Leone ha ricoperto il ruolo di dirigente dell'Istituto Comprensivo fino al 30 giugno.

La delega

"La costruzione corale di una nuova Battipaglia - si legge nel decreto di nomina - suggerisce ed impone il coinvolgimento di individualità che possano , in modo competente e con spirito di totale liberalità, concorrere ad analizzare questioni e problematiche e proporre indirizzi per la loro ottimale risoluzione concorrendo, cosi, all'amministrare che lo renda idoneo a diventare strategicamente l'amministrare collettivo con impulso e contributo non solo del "palazzo" ma della strada e delle realtà organizzate del territorio".