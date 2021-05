Si allontana dai genitori, precipita da un dirupo e finisce in mare: morta una bimba a Palinuro

Inutili, purtroppo, i soccorsi: per la piccola non c'è stato nulla da fare. Il corpo della bambina esanime è stato recuperato dalla Guardia Costiera

Tragedia a Palinuro: una bambina tedesca di 4 anni, durante un'escursione lungo il sentiero che conduce al Fortino, si è improvvisamente allontanata dai genitori e, per cause da accertare, è precipitata giù da un dirupo di circa 30 metri, finendo in mare.

Il recupero

Inutili, purtroppo, i soccorsi: per la piccola non c'è stato nulla da fare. Il corpo della bambina esanime è stato recuperato dalla Guardia Costiera. Comunità sotto choc. Sul posto, anche il consigliere comunale Cristiano Meluccio e i carabinieri della compagnia di Sapri: le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, sono state delegate alla Capitaneria di Porto.



Il sindaco Carmelo Stanziola all'Ansa: