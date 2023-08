Tragedia nelle acque di Battipaglia. Un 49enne di Nocera Inferiore è morto annegato in zona Lago. Come riporta SeiTv, la vittima si sarebbe gettata in acqua per salvare la figlia, che si trovava in difficoltà per via del mare mosso.

I soccorsi

A prestare i primi soccorsi al malcapitato le persone presenti ed i titolari dei lidi confinanti. Poi l'arrivo della Croce Bianca, che ha provato a salvare la vita al malcapitato. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto Polizia di Stato e Guardia Costiera.