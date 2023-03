Anniversario del femminicidio di Anna Borsa, il fratello: "Un anno senza te, un anno senza me"

Un anno senza Anna Borsa, la giovane uccisa a Pontecagnano Faiano, mentre era al lavoro, dal suo ex che le ha puntato contro una pistola, premendo il grilletto per toglierle la vita. Nessuno può colmare il vuoto lasciato dalla splendida giovane, ennesima vittima di femminicidio. Di Anna, resta il ricordo dei suoi occhi colore del cielo e la sua dolcezza che non smetterà di commuovere i cuori di quanti l'hanno conosciuta.

Non so come si fa a continuare a vivere sapendo che non sei piu al mio fianco...ma voglio pensare che sei sempre qui, come in questa foto. Vicino a me, entro di me.

Sembra ieri Annarè.

Un Anno senza te. Un anno senza me. Ti amo,ovunque tu sia.