Istituto Teologico Salernitano e dell’Issr “San Matteo di Salerno”: venerdì l'inaugurazione dell'anno accademico

Si terrà venerdì 17 novembre, alle ore 17.30, presso l’Auditorium “Benedetto XVI” del Seminario Metropolitano Giovanni Paolo II di Salerno (Pontecagnano Faiano), l’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Istituto Teologico Salernitano e dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Matteo”. Dopo la presentazione e il Canto del Veni Creator Spiritus, prenderanno la parola per i saluti l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, moderatore dell’ITS e dell’ISSR San Matteo e il Preside della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, professor Don Francesco Asti.

L'inaugurazione

Terrà la prolusione, Sua Eccellenza Monsignor Vittorio Francesco Viola, Segretario del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, con una relazione dal titolo: “A sessant’anni da Sacrosanctum Concilium - La formazione liturgica oggi”.“Porre al centro della nostra riflessione la Liturgia, ci ricorda come la comunità cristiana non sia una ONG, ma una realtà sempre generata dall'Alto, ovvero dall'iniziativa gratuita di Dio che si dona a noi anzitutto nei sacramenti e, principalmente, nell'Eucaristia. Il cammino sinodale che stiamo vivendo ci sprona a fare della Liturgia l'origine e il fulcro di tutte le nostre attività”, ha osservato Monsignor Bellandi.