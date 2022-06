Ex Museo del Falso: annullata la determina, l'immobile torna al Comune

E' stata annullata d’ufficio la determina, nella sola parte riguardante l’aggiudicazione, dell’immobile di via Porta Elina, ex Museo del Falso. Nel mese di maggio 2021, l’Organo periferico del Ministero della Cultura ha notificato al Comune il decreto della Commissione Regionale per il patrimonio culturale, per confermare l’interesse storico artistico dell’immobile di Via Porta Elina e quello culturale archeologico.

La decisione

Dopo il ricorso al Tar da parte dell’aggiudicataria, è arrivata la decisione: l'immobile non può essere concesso. Annullata in autotutela la determina dirigenziale del 18 dicembre 2020, dunque, solo nella parte in cui aggiudica in via definitiva il bene al prezzo di 425.125 euro in favore dell’imprenditrice aggiudicataria.