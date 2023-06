Annullata la presentazione del libro sul Napoli in Pinacoteca: "Per evitare inutili polemiche"

È stata annullata la presentazione del libro di Gaetano Quagliariello "Scusa Papà ma tifo Napoli" programmata per il 29 giugno presso la Pinacoteca Provinciale di Salerno. L'annullamento è stato deciso dagli organizzatori dopo le polemiche circa l'opportunità dell'iniziativa.

Le parole di Morra

Ad intervenire il consigliere provinciale delegato alla Cultura, Francesco Morra, che avrebbe dovuto partecipare alla presentazione in qualità di "padrone di casa": "Precisiamo che la presentazione del libro del professore Gaetano Quagliariello, che avrebbe dovuto tenersi domani pomeriggio, è stata annullata per esclusiva volontà degli organizzatori per non alimentare inutili polemiche. La Pinacoteca provinciale era stata concessa con intento pacificatorio, dato il clima che purtroppo si è venuto a creare. Da delegato alla cultura mi preme solo ricordare due cose: lo sport dovrebbe insegnare il valore del fare squadra, non fomentare livori che non fanno bene a nessuno e che ostacolano la crescita dei territori. Poi la letteratura, e più in generale la cultura, non hanno bandiere: sono funzionali ad aprire la mente e ad arricchire il nostro spirito.