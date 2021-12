Lavori in tre comuni dell'Agro nocerino: annullata la sospensione idrica

Nessun disagio, domani, per gli abitanti di Corbara, Sant'Egidio del Monte Albino, Angri. Dalle 22 di venerdì 17 dicembre 2021 alle 7 di sabato 18 dicembre 2021, che doveva interessare le strade di seguito, è stato annullato.

Pertanto, non vi sarà alcuna interruzione della fornitura idrica.



L'avviso

Le strade interessate erano: Via Casamola (Corbara), Via Benedetto Croce (Sant'Egidio del Monte Albino), e Via Alveo Sant’Alfonso, Via Casalanario, Via Cimitero vecchio, Via Croce, Via Cupa Mastrogennaro, Via Cuparella,

Via Orto Venusola, Via Ponte Aiello, Via Sant’Alfonso, Viale degli Aranci di Angri.