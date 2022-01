Concerti di Capodanno annullati al Teatro Verdi, dietrofront sul rinvio della data: partono i rimborsi dei biglietti

Definitivamente annullati, i due concerti di Capodanno inizialmente programmati presso il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. In considerazione dell'evoluzione pandemica, la direzione artistica del Massimo cittadino - a scopo cautelare - aveva già deciso di rinviare gli eventi, precisando che i possessori dei biglietti avrebbero potuto ricevere i rimborsi o utilizzare i ticket per la nuova data.

L'amarezza

Tuttavia, di ieri, l'avviso telefonico per l'annullamento dei concerti: i cittadini interessati sono stati invitati a riscuotere i rimborsi dei biglietti acquistati. Una decisione, questa, che non è piaciuta a molti salernitani. "Non ci risulta che altri concerti di Capodanno siano stati annullati: la nostra città fa eccezione al resto d'Italia?", si domanda un lettore. Ad ogni modo, la scelta è legata al tentativo di scongiurare nuovi contagi, dopo l'esplosione di casi a Salerno, emersa negli ultimi giorni.