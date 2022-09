Negata l'Antica Fiera di San Matteo: Forza Italia attacca il Comune

“Incredibilmente e senza alcuna motivazione plausibile, apprendiamo che l'amministrazione comunale ha negato l'autorizzazione allo svolgimento della XXI edizione dell'Antica Fiera di San Matteo, manifestazione che si svolge, come da tradizione, ogni anno nel periodo di celebrazione della festa del Santo Patrono”. Lo denuncia il capogruppo di Forza Italia Salerno Roberto Celano che punta il dito contro il Comune esprimendo la sua solidarietà ai commercianti.

Le critiche

Per l’esponente dell’opposizione, con tale decisione, “si penalizzano così decine di operatori commerciali salernitani che, grazie alla Fiera, riescono a far fronte, seppure parzialmente, alle notorie difficoltà del momento. In una città in cui si concedono autorizzazioni, sovente anche al limite del rispetto delle norme ad amici ed amici degli amici, l'amministrazione dimostra di prediligere l’abusivismo dilagante sul lungomare e sul Corso principale e la contraffazione che non contrasta adeguatamente, nel mentre non rilascia permessi agli ambulanti regolari ed impedisce lo svolgimento di una fiera storica che, invero, rappresenta una dei principali eventi della tradizione cittadina. Esprimo, pertanto, sentita solidarietà ai mercatali danneggiati dalla miopia di un'amministrazione che ogni giorno meraviglia sempre più per la sua incapacità” conclude Celano.