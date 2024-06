Camorra e giochi d'azzardo illegali: sequestrati 109 mila euro su un conto corrente ad un 40enne

La Direzione Investigativa Antimafia di Salerno, insieme ai militari del Comando Provinciale Carabinieri, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dalla Sezione Riesame e Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno, che ha accolto parzialmente l'appello proposto dalla DDA, avverso un provvedimento di rigetto del Tribunale di Nocera Inferiore, riguardante una somma di denaro pari a 109.077,00 euro giacente su un conto corrente aperto presso un istituto bancario tedesco e riconducibile a L.C.A, 40 anni, originario di Napoli. Quest'ultimo è accusato di "associazione per delinquere" aggravata dalla finalità di agevolazione mafiosa ed è stato già sottoposto a misura cautelare personale e reale nei primi mesi del 2022, emessa su richiesta della DDA.

L'inchiesta

Il procedimento si trova, allo stato, in fase dibattimentale a Nocera Inferiore. La somma di denaro in questione è stata ritenuta, allo stato degli accertamenti in corso e che saranno sottoposti al vaglio dibattimentale, profitto delle attività illecite svolte da L.C.A., ritenuto essere punto di riferimento di diverse consorterie mafiose nel settore delle scommesse e dei giochi d'azzardo illegali mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche operanti sul web. L'esecuzione del provvedimento rappresenta l'epilogo di un approfondimento investigativo svolto in relazione ad una segnalazione di operazione sospetta trasmessa dalla FIU tedesca all'Unità Informazioni Finanziarie della Banca d'Italia. Il provvedimento di sequestro ha interessato somme di denaro depositate su conti correnti accesi nel territorio dell'Unione Europea (Germania) per un valore complessivo pari a 109.077,00 euro.