Caro bollette, Cammarota chiede lo scostamento di bilancio per gli indigenti

“Ho richiesto alle commissioni Politiche Sociali e Bilancio di discutere un contributo per la differenza di costo delle bollette energetiche, a parità di consumo rispetto agli anni passati, per le famiglie indigenti”. È quanto afferma il presidente della commissione Trasparenza del Comune di Salerno, Antonio Cammarota.

Scostamento di bilancio

“In questi giorni - sottolinea Cammarota - si discute lo scostamento di bilancio che ridisegna la manovra economica del Comune di Salerno e che verrà votato tra qualche settimana in consiglio comunale per cui ben potrebbero destinarsi delle risorse necessarie alla nostra gente, magari sottraendole anche a Luci d’Artista. È necessario e dovuto perchè l’emergenza energetica non era prevedibile e perchè il pane viene prima di tutto”.